"Даже если захотим прекратить, позволить себе этого не можем", - Макрон о финансовой стороне вопроса.

Владимир Попов

Владимир Попов(Виппер). Ни автор, ни многие политики не понимают, что имеет ввиду под словами о финансовой стороне вопроса. Дело совсем не в том, что США или Европа вложили в ВС Украины колоссальные суммы, а в том, что на кону стоит судьба всего англосаксонского проекта, другими словами -мировое правительство теряет контроль над мировой экономикой, а значит и над всем остальным. Ответить.