"Даже если захотим прекратить, позволить себе этого не можем", - Макрон о финансовой стороне вопроса.

Макрон просто поражает своим. - нет не тем, о чем вы должно быть подумали, а своей "простотой". - Взял и без лишних слов, парой предложений, объяснил европейцам, почему СВО, без "победы" над РФ прекратить не получится.
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