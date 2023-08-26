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"Даже если захотим прекратить, позволить себе этого не можем", - Макрон о финансовой стороне вопроса.

"Даже если захотим прекратить, позволить себе этого не можем", - Макрон о финансовой стороне вопроса.

Макрон просто поражает своим. - нет не тем, о чем вы должно быть подумали, а своей "простотой". - Взял и без лишних слов, парой предложений, объяснил европейцам, почему СВО, без "победы" над РФ прекратить не получится.

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Комментарии
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Владимир Попов
Владимир Попов(Виппер). Ни автор, ни многие политики не понимают, что имеет ввиду под словами о финансовой стороне вопроса. Дело совсем не в том, что США или Европа вложили в ВС Украины колоссальные суммы, а в том, что на кону стоит судьба всего англосаксонского проекта, другими словами -мировое правительство теряет контроль над мировой экономикой, а значит и над всем остальным.                                                                                      Ответить.
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