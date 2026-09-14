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Тест: угадайте великого русского художника по картине — помните авторов самых известных произведений искусства?

Тест: угадайте великого русского художника по картине — помните авторов самых известных произведений искусства?

Справитесь?Русское изобразительное искусство — это не просто отдельная страница мирового наследия, а грандиозная эпопея, сотканная из глубоких эмоций, поисков истины и непревзойденного живописного мастерства.

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