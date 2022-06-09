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Эксперт Рогулев назвал главной ошибкой Байдена недооценку экономических показателей России

Эксперт Рогулев назвал главной ошибкой Байдена недооценку экономических показателей России

Политика США в отношении санкций против России провалились по ряду причин. Главная из них заключается в излишней самонадеянности и недооценки некоторых экономических показателей РФ, которые американцы распространяют и на которые сами же опираются.

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