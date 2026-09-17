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Царьград

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ФИПИ выявил распространённые ошибки на ЕГЭ по русскому в 2026 году

ФИПИ выявил распространённые ошибки на ЕГЭ по русскому в 2026 году

ФИПИ проанализировал ошибки на ЕГЭ по русскому языку в 2026 году. Основные трудности выпускников связаны с орфографией и каллиграфией.

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