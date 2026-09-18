Избирательный участок в Геническе назвали в честь Кирилла Стремоусова

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательному участку в Геническе присвоили имя заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ноябре 2023 года, передает корреспондент ТАСС.
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