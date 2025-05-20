Нарушение сна усиливает боль через изменения в ДНК

Депривация сна и хроническая бессонница влияют на восприятие боли, настроение и общее самочувствие. Хотя взаимосвязь между сном и болью хорошо изучена, лежащие в ее основе механизмы остаются в значительной степени неизвестными.
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