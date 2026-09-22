Север Столицы
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Север Столицы

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Пятый беспилотный трамвай начал испытания на маршрутах Москвы

В Москве появился пятый беспилотный трамвай «Львенок-Москва». Он проходит испытания на Краснопресненской трамвайной сети: на маршруте № 10 движется беспилотно, а на других под управлением водителя изучает местность и собирает данные.

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