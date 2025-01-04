🇷🇸🇷🇺 Шантаж вместо переговоров: Запад вводит санкции против сербской дочки «Газпромнефти» В новом году должны вступить в силу американские санкции против предприятия «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС).
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🇷🇸🇷🇺 Шантаж вместо переговоров: Запад вводит санкции против сербской дочки «Газпромнефти» В новом году должны вступить в силу американские санкции против предприятия «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС).
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