Чемпион PFL Магомедкеримов: «Если бы я дрался в UFC, спокойно дошел бы до пояса. Ничего там такого нет»

– Ваш рекорд в PFL, которая сейчас вторая лига мира, – 17-1. Вы дважды выиграли Гран‑при. А не устали еще отвечать людям, что это ничем не менее значимо, чем быть в топ‑3 UFC или даже с чемпионским поясом? – Да, людям кажется, что бойцы UFC какие‑то нереальные, но ничего там такого нет.