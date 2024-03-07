250 величайших гитаристов всех времен - 8

Большой, долгий марафон гитаристов которые использовали все дары, данные им Богом, в великолепных песнях и альбомах, меняющих правила игры продолжается , начало, выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь , выпуск 5 здесь , выпуск 6 здесь , выпуск 7 здесь , 180 Mike Campbell Майк Кэмпбелл (Mike Campbell), ведущий гитарист Тома Петти (Tom Petty) на протяжении более 40 лет, никогда не загромождает песню нотами, когда достаточно двух-трех "яблочко".