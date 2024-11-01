Алсу заявила о росте популярности после скандального развода

Алсу побывала на светской премьере сериала «Дайте шоу» в столичном кинотеатре «Октябрь». 41-летняя певица поделилась с корреспондентом сайта «Страсти» своими переживаниями о жизни после резонансного развода с бизнесменом Яном Абрамовым.