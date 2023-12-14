Новосибирские ученые создали дешевый аналог бензина из пакетов

Ученые создают из непереработанного пластика топливо. Первые результаты зарекомендовали технологию, но исследователям предстоит модифицировать установку по гидрированию для производства в промышленных масштабах.
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