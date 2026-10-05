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Аргументы недели

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Английский Дигбет как зеркало толерантной реальности: что может ожидать российские города в будущем, если уже сейчас не остановить миграционный хаос

Английский Дигбет как зеркало толерантной реальности: что может ожидать российские города в будущем, если уже сейчас не остановить миграционный хаос

Британское издание Metro опубликовало тревожный репортаж из Дигбета — района Бирмингема, который ещё совсем недавно считался одним из самых престижных и креативных уголков страны.

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