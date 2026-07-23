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Регионы России

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Денис Дыбов, директор Департамента развития предпринимательства ТПП РФ: «ТПП РФ готова поддержать новые правила проверки товаров на маркетплейсах»

Денис Дыбов, директор Департамента развития предпринимательства ТПП РФ: «ТПП РФ готова поддержать новые правила проверки товаров на маркетплейсах»

Новые правила проверки товарных карточек на маркетплейсах, которые вступают в силу с 1 октября, – важный этап на пути «обеления» рынка товаров, предлагаемых на маркетплейсах, при этом необходимо помнить, что данный механизм требует точной настройки, чтобы благие цели не обернулись очередным административным барьером, считает Директор Департамента развития предпринимательства ТПП РФ Денис Дыбов.

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