Астрофизик описал внутренности черной дыры

Астрофизики из Мичиганского университета в США с помощью квантовых вычислений и глубокого компьютерного обучения смогли приблизиться к пониманию устройства внутренностей черной дыры, которое было основано на гипотезе голографической двойственности.
Астрофизики из Мичиганского университета в США с помощью квантовых вычислений и глубокого компьютерного обучения смогли приблизиться к пониманию устройства внутренностей черной дыры, которое было основано на гипотезе голографической двойственности.
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