smi.media

448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Чем худо было молдаванам в составе России, нет рванули сами не понимая куда, то  они румыны , то ещё хрен знает кто и...Судьба Молдавии з...
  • валерий лисицын
    Если у  англичан забрать то что они награбили то без штанов останутся.Ирландия и Шотлан...
  • Александр Мартынов
    ......................Две трети украинц...

Астрофизик описал внутренности черной дыры

Астрофизики из Мичиганского университета в США с помощью квантовых вычислений и глубокого компьютерного обучения смогли приблизиться к пониманию устройства внутренностей черной дыры, которое было основано на гипотезе голографической двойственности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх