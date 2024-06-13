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Региональная Юридическая Служба

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89% опрошенных россиян одобряют принятие закона о домашнем насилии

89% опрошенных россиян одобряют принятие закона о домашнем насилии

Согласно новому совместному опросу исследовательской компании Russian Field и партии «Новое дело», сокрушительное большинство жителей России, а именно 89%, поддерживают принятие закона о домашнем насилии.

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