89% опрошенных россиян одобряют принятие закона о домашнем насилии

Согласно новому совместному опросу исследовательской компании Russian Field и партии «Новое дело», сокрушительное большинство жителей России, а именно 89%, поддерживают принятие закона о домашнем насилии.
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