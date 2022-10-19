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Эмбиид – о стычке со Смартом: «Первая игра сезона, принципиальное соперничество «Бостон» – «Филадельфия», много борьбы»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прокомментировал стычку с игроками «Бостона» Маркусом Смартом и Джейленом Брауном в матче открытия сезона.

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