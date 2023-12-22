В Самаре прокладывают водопровод по дну реки

Проведение мероприятий на реке Самаре необходимо для того, чтобы проложить трубопровод под руслом.Бурение скважины для будущего монтажа труб осуществляется специальной установкой, на данный момент данная процедура выполняется со стороны Куйбышевского района.
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