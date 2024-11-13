Во Владивостоке прошла юбилейная «Битва хоров»

Сегодня, 13 ноября, в Большом зале Приморского краевого колледжа искусств состоялась торжественная церемония закрытия городского песенного конкурса «Битва хоров – 2024» «Россия — дружная семья», сообщает PRIMPRESS.
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