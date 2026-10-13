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Суть Событий

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"Яндекс" сообщил об отмене платы за облачные сервисы из-за проблем в работе

"Яндекс" сообщил об отмене платы за облачные сервисы из-за проблем в работе

"Яндекс" сообщил, что отменил плату за свои облачные сервисы из-за сбоев в работе после атаки беспилотников.

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