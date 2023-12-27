Работодатель «не отдает» заработанные деньги: как быть и что делать

Куда обратиться, если работодатель задерживает или вообще не выплачивает заработную плату? А что делать, когда вы трудоустроены неофициально или вас решили оштрафовать за допущенные на работе ошибки? Своевременная оплата труда — то, на что может рассчитывать каждый сотрудник.