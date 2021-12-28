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В Калининграде установили виновных в плохой уборке от снега

В Калининграде установили виновных в плохой уборке от снега

За плохую уборку снега в Калиниграде накажут чиновника мэрии и руководителя муниципального предприятия, которое занимается благоустройством, заявил глава комитета городского хозяйства администрации Александр Запивалов 27 декабря журналистам.

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