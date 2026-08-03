Sephora вслед за другими ретейлерами добавила в магазины формат «тихих часов»

Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora начала глобальное расширение программы Quiet Hours («Тихие часы»), в рамках которой магазины на несколько часов в неделю снижают уровень освещения и громкость музыки, а также отказываются от проведения мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии