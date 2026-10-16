МАЗ атакует, но КАМАЗ по-прежнему впереди. Итоги 3-го этапа бахи «Великая степь»КАМАЗ-мастерЭкипаж Богдана Каримова из команды КАМАЗ-мастер одержал вторую подряд победу на бахе «Великая степь-2026».
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