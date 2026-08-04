В Салехарде власти проверят рестобар на безопасность

В Салехарде создали межведомственную комиссию для обследования рестобара «Пятница». Власти и силовики проверят популярное заведение на улице Ленина на предмет антитеррористической защищенности, указано в постановлении.
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