На границе России и Украины ликвидирован предприниматель. Он финансировал одно из подразделений РДК

Предприниматель из Чернигова Юрий Калмаков, выступавший спонсором «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), ликвидирован на границе с Белгородской областью.
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