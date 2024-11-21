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Куда летят на новогодние каникулы жители Алтайского края и сколько стоят путевки?

Куда летят на новогодние каникулы жители Алтайского края и сколько стоят путевки?

Спойлер: если планируете отправиться в путешествие в конце декабря, решаться надо уже сейчас – горящих путевок не будет Туры на новогодние каникулы за границей по сравнению с прошлым годом подорожали на 30-40%, при этом спрос в Алтайском крае на них остается стабильно высоким.

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