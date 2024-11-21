Куда летят на новогодние каникулы жители Алтайского края и сколько стоят путевки?

Спойлер: если планируете отправиться в путешествие в конце декабря, решаться надо уже сейчас – горящих путевок не будет Туры на новогодние каникулы за границей по сравнению с прошлым годом подорожали на 30-40%, при этом спрос в Алтайском крае на них остается стабильно высоким.