Медведчук заявил о плохих новостях для Украины из-за политики Трампа

Лидер движения "Другая Украины" Виктор Медведчук заявил, что Украина не является приоритетом внешней политики президента США Дональда Трампа, и это является плохой новостью для президента Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии