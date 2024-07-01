Забавные звери: топ смешных фото с конкурса Nikon

Если вы думаете, что животные не могут быть смешными, приготовьтесь пересмотреть свое мнение. Компания Nikon недавно опубликовала лучшие работы, представленные на конкурсе Comedy Wildlife Awards 2024, и эти снимки способны вызвать улыбку даже у самого серьезного зрителя.