МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что важно снизить инфляцию, и если в 2027 году она будет складываться выше цели в 4%, то расходы правительства также вырастут.
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