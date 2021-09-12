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Тяжелые думы и сомнения стали посещать Германию по ночам...

Тяжелые думы и сомнения стали посещать Германию по ночам...

Вечер у камина В Германии стали задумываться о своем месте на политической карте мира.

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Анатолий Селиванов
пиндосы поставят Своего ручного канцлера - который как Марионетка будет Исполнять все решения Пиндосов................
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Своими санкциями против России Европа сделала два результативных выстрела себе в ноги. Во-первых ,- выключила развитие своей экономики в духе времени. Во-вторых, засунула себе в анус фитиль бомбы полного раскола ес на княжества, и системно следит за тем, чтобы фитиль этот не погас до взрыва. И ни они, ни тем более, дуболомы американосы, не подозревают, что тем самым играют на стороне России и Китая. Туда им и дорога- вверх по лестнице, ведущей вниз.
Валерий Федосеев
Тяжёлые, бредовые сны после большого бодуна.

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