Тяжелые думы и сомнения стали посещать Германию по ночам...

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаТяжелые думы и сомнения стали посещать Германию по ночам... Вечер у камина В Германии стали задумываться о своем месте на политической карте мира.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий Селивановпиндосы поставят Своего ручного канцлера - который как Марионетка будет Исполнять все решения Пиндосов................ПРОСТО ВАЛЕРИЙСвоими санкциями против России Европа сделала два результативных выстрела себе в ноги. Во-первых ,- выключила развитие своей экономики в духе времени. Во-вторых, засунула себе в анус фитиль бомбы полного раскола ес на княжества, и системно следит за тем, чтобы фитиль этот не погас до взрыва. И ни они, ни тем более, дуболомы американосы, не подозревают, что тем самым играют на стороне России и Китая. Туда им и дорога- вверх по лестнице, ведущей вниз.Валерий ФедосеевТяжёлые, бредовые сны после большого бодуна.Комментировать
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