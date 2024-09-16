Материалы будущего: как павлиньи перья смогут удешевить авиаперелеты

Скриншот видео Материалы, которые изменят нашу жизнь. Каким образом перья павлина смогут удешевить авиаперелеты? Как панцири крабов и креветок помогут мгновенно остановить кровь при порезах? И почему картофель оказался лучшим строительным материалом для Марса? Рассказывает юбилейный, сотый выпуск программы "Наука и техника" с Михаилом Борзенковым на РЕН ТВ.
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