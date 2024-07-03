В Белом доме объяснили провальное выступление Байдена на дебатах

Действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден плохо выступил на теледебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, поскольку страдал от простуды и джетлага (синдром смены часового пояса, при котором может быть усталость, головная боль и прочие состояния дискомфорта).