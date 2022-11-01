Собчак “в объятиях животного страха”: Кушанашвили обратил внимание на важный фактор в её бегстве

Журналист Ксения Собчак сбежала из России в Литву на фоне уголовного делаБегство журналистки Ксении Собчак на фоне появившихся сведений о признании её подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации “Ростех” озадачил многих её коллег.