Царьград

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Собчак “в объятиях животного страха”: Кушанашвили обратил внимание на важный фактор в её бегстве

Собчак “в объятиях животного страха”: Кушанашвили обратил внимание на важный фактор в её бегстве

Журналист Ксения Собчак сбежала из России в Литву на фоне уголовного делаБегство журналистки Ксении Собчак на фоне появившихся сведений о признании её подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации “Ростех” озадачил многих её коллег.

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