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Юг России защитили от НАТО

Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» поступили на вооружение 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Волгоградской области, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Министерстве обороны России.

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