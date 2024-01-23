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Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией

Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией

Германии следует готовиться к войне с Россией, не сбрасывая со счетов эту возможность. Об этом 22 января заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF, запись которого была опубликована на YouTube.

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