Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией

Германии следует готовиться к войне с Россией, не сбрасывая со счетов эту возможность. Об этом 22 января заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF, запись которого была опубликована на YouTube.
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