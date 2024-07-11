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14 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРЕСТОЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ РИЗОПОЛОЖЕНСКОГО ХРАМА АГ. ГОРБАЦЕВИЧИ.

14 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРЕСТОЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ РИЗОПОЛОЖЕНСКОГО ХРАМА АГ. ГОРБАЦЕВИЧИ.

Дорогие братья и сестры, приглашаем на крестный ход и молебен!14 июля 2024г. в канун престольного праздника храма во имя Положения ризы Пресвятой Богородицы в агрогородке Горбацевичи планируются следующие мероприятия:11:30Начало крестного хода от Иверского храма г.

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