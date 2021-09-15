Медвежий угол

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Евгений Сатановский. Правила поведения российской «элиты»

Евгений Сатановский. Правила поведения российской «элиты»

В чём всё-таки истинные причины того, что российские чиновники и бизнесмены дружно, вплоть до высших эшелонов, отправляют деньги на зарубежные счета, покупают там недвижимость и отправляют за рубеж учиться детей, а заодно и жён - за ними присматривать? Ну и, бывает, сами там живут, или хотя бы в отпуска и на выходные ездят? Плюс, многие гражданство или, хотя бы, вид на жительство тамошние имеют, что им перемещение через границу сильно упрощает и жизнь в тех странах, которые они предпочитают, тоже.

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Ирина
ВСЕ враги коммунистов ,захватившие РСФСР ,включая тех из них ,кто при власти коммунистов прикидывался коммунистами ,и моментально "прозрели ", когда один из них -Горбачев ,дорвался до власти в СССР ,относятся к России и российскому народу как оккупанты и колонизаторы ,поэтому и они 30 лет категорически отказываются взять ответственность за захват ими РСФСР . А зачем они будут брать ответственность за свою колонию и её народ ,за всё ,что они сотворили с ними ?

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