Джаст пис план!

Картинка становится ещё более кринжевой, если знать, что её снимали в госпитале для тяжелораненых.А Зеленскому нравится!Если кто-то переживал, что наши могут договориться насчёт мира на Украине, то можете выдохнуть (кто-то с облегчением, кто-то с разочарованием) – кина не будет.
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