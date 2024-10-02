Жители Тюмени стали самыми частыми жертвами клещей в регионе

Жители Тюмени и Тюменского района стали самыми частыми жертвами клещей в регионе. С начала эпидсезона 2024 года в областной столице зарегистрировано более 7000 нападений клещей, сообщили в управлении Роспотребнадзора Тюменской области.
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