Россия и Британия вошли в морской клинч: АПЛ «Хабаровск» с «Посейдонами» на борту шлет сигналы Лондону

Российская субмарина осваивается в Северной Атлантике Константин Ольшанский На фото: церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» (Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Пролив Ла-Манш и воды Северной Атлантики превратились в арену военно-морской «игры в кошки-мышки».