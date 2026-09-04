Россия и Британия вошли в морской клинч: АПЛ «Хабаровск» с «Посейдонами» на борту шлет сигналы Лондону

Российская субмарина осваивается в Северной Атлантике Константин Ольшанский На фото: церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» (Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Пролив Ла-Манш и воды Северной Атлантики превратились в арену военно-морской «игры в кошки-мышки».
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