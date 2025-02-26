Прогноз погоды в Крыму на 26 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 26 февраляВ Симферополе +3 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +4 и малооблачноВ Евпатории +4 и малооблачноВ Черноморском +3 и малооблачноВ Джанкое +1 и малооблачноВ Ялте +4 и дождь со снегомВ Алуште +3 и снегВ Керчи -2 и облачно с прояснениямиВ Армянске +.