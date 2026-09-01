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temapenza

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Можно ли есть сырую рыбу?

Рыба – неописуемо нужный продукт с высокой пищевой ценностью, и он в обязательном порядке должен находиться на любом столе, ведь это один из ведущих и наивкуснейших источников настоящего белка, селена, йода, витамина D и омега-3.

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