Можно ли есть сырую рыбу?

Рыба – неописуемо нужный продукт с высокой пищевой ценностью, и он в обязательном порядке должен находиться на любом столе, ведь это один из ведущих и наивкуснейших источников настоящего белка, селена, йода, витамина D и омега-3.
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