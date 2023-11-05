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В Иране пригрозили США «серьезным ударом» в случае продолжения конфликта в Газе

В Иране пригрозили США «серьезным ударом» в случае продолжения конфликта в Газе

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани поставил руководству США ультиматум, заявив, что Тегеран нанесет по Вашингтону удар в случае, если не будет установлен режим прекращения огня на Ближнем Востоке.

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