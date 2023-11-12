Светлейший

Только беспощадное уничтожение жыдовской куевской хунты с последующей зачисткой и наказанием всех участников военных преступлений на Донбассе прекратит эту войну, никаких "минсков-стамбулов" более не должно быть. Касаемо "укро-бурятских батальонов - можно найти одного бурята, назначить его командиром бригады и смело присвоить звание "Бурятской", так же хахлы могут "создать" полки и батальоны любой "национальности"...