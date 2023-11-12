ФОТО: JOSIAH_S/GABRIELA BERTOLINI/SHUTTERSTOC АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ РУССКИХ БУДУТ ЯКУТЫ? В ВСУ ЗАЯВИЛИ О СОЗДАНИИ "СИБИРСКОГО БАТАЛЬОНА" В украинских СМИ активно рекламируют создание некоего "Сибирского батальона", в состав которого входят якобы угнетённые "москалями" народы: якуты, буряты, манси, чукчи, эвенки и так далее.
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