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В украинских СМИ активно рекламируют создание некоего "Сибирского батальона", в состав которого входят якобы угнетённые "москалями" народы: якуты, буряты, манси, чукчи, эвенки и так далее.

ФОТО: JOSIAH_S/GABRIELA BERTOLINI/SHUTTERSTOC АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ РУССКИХ БУДУТ ЯКУТЫ? В ВСУ ЗАЯВИЛИ О СОЗДАНИИ "СИБИРСКОГО БАТАЛЬОНА" В украинских СМИ активно рекламируют создание некоего "Сибирского батальона", в состав которого входят якобы угнетённые "москалями" народы: якуты, буряты, манси, чукчи, эвенки и так далее.

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Комментарии
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Светлейший
Только беспощадное уничтожение жыдовской куевской хунты с последующей зачисткой и наказанием всех участников военных преступлений на Донбассе прекратит эту войну, никаких &quot;минсков-стамбулов&quot; более не должно быть. Касаемо &quot;укро-бурятских батальонов - можно найти одного бурята, назначить его командиром бригады и смело присвоить звание &quot;Бурятской&quot;, так же хахлы могут &quot;создать&quot; полки и батальоны любой &quot;национальности&quot;...
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15 час.
А Кудасов
Если кто то из малых народов хочет отделиться в самостоятельное образование, то это только те, которые хотят ничего не делать и не производить и жить на халяву на дотациях.
Ответить
15 час.

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