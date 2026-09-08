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Свердловчанка получила 7 месяцев принудительных работ за долг перед дочерью

В отношении женщины из Кушвы судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов, но она игнорировала обязанность помогать дочери и накопила долг более 595 тысяч рублей, сообщили в ГУФССП.

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