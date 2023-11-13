Певец Алексей Воробьев заявил, что привык играть роль на публике

Певец Алексей Воробьев признался в интервью «Пятому каналу», что часто надевает маску на публике. Воробьев объяснил, что, находясь в общественных местах, он играет роль, которая отличается от его настоящей личности.
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