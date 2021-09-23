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В Госсобрание Якутии выбрали двух единороссов

Подведены итоги дополнительных выборов в законодательный орган Якутии. Депутатами Госсобрания по двум одномандатным округам избраны представители «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в избирательной комиссии республики.

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