В Госсобрание Якутии выбрали двух единороссов

Подведены итоги дополнительных выборов в законодательный орган Якутии. Депутатами Госсобрания по двум одномандатным округам избраны представители «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в избирательной комиссии республики.
Подведены итоги дополнительных выборов в законодательный орган Якутии. Депутатами Госсобрания по двум одномандатным округам избраны представители «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в избирательной комиссии республики.
Свежие комментарии