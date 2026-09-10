Банки и МФО начнут уведомлять о кредите через "Госуслуги": когда это произойдёт

Если на гражданина кредит или микрозаём оформили без его ведома, он сможет отказаться от договора.С 1 октября 2027 года банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны в течение часа информировать клиентов о заключении кредитного договора через портал "Госуслуги".