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Царьград

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Банки и МФО начнут уведомлять о кредите через "Госуслуги": когда это произойдёт

Банки и МФО начнут уведомлять о кредите через "Госуслуги": когда это произойдёт

Если на гражданина кредит или микрозаём оформили без его ведома, он сможет отказаться от договора.С 1 октября 2027 года банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны в течение часа информировать клиентов о заключении кредитного договора через портал "Госуслуги".

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