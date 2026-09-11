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«Платье мести» принцессы Дианы выставили на аукцион: почему в Сети требуют, чтобы его купила Меган Маркл

«Платье мести» принцессы Дианы выставили на аукцион: почему в Сети требуют, чтобы его купила Меган Маркл

Нью-йоркский аукционный дом Sotheby’s готовит к декабрьским торгам главный раритет в истории королевской моды — то самое черное «платье мести» принцессы Дианы.

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